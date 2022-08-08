بمناسبة عاشوراء.. الداخلية تطلق حملة للحد من مخاطر الشائعات

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن انطلاق حملة توعوية للحد من مخاطر انتشار الشائعات بمناسبة احياء ذكرى عاشوراء.

وقال قسم محاربة الشائعات في الداخلية في بيان، إنه "تزامناً مع احياء ذكرى عاشوراء الحسين (ع) وبهدف نشر الوعي الامني والفكري بين الزائرين قام قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اليوم الاثنين حملة توعوية للحد من مخاطر انتشار الشائعات ضمن منطقة الكاظمية ببغداد".

وأضاف البيان أن "الاعلام المغرض والابواق المأجورة تلجأ ومن خلال هكذا مناسبات بث اكبر عدد من الشائعات والاخبار الملفقة من اجل ان تخلق جو من الرعب والارباك بين الزائرين"، مؤكداً "ضرورة الالتزام بتوجيهات القوات الامنية المتواجدة هناك وعدم اخذ الاخبار الا من المواقع الرسمية التابعة للدولة".