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نائب يؤشر تقصيرا من وزارة النفط يخص الحراس الامنيين في المنشآت النفطية

محليات

2022-08-09 | 03:07
Alsumaria Tv
نائب يؤشر تقصيرا من وزارة النفط يخص الحراس الامنيين في المنشآت النفطية
153 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
أشر عضو مجلس النواب اسو فريدون، تقصيرا من وزارة النفط يخص الحراس الامنيين في المنشآت النفطية، فيما اكد عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر.

وقال فريدون في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، "اخواني الحراس الامنيين في

المنشآت 

النفطية المحافظين على ثروات العراق وقوت شعبه، يامن اصبحتم ضحيةً لحكومة لا تحترم قراراتها وتخرق مواد قوانينها، ولا تتجاوب مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب".
 
واضاف: "لن نسمح بهذا التقصير من وزارة النفط ، ولا تهاون مع الذين يضعون حياة شبابنا في خطر".
 
وتابع فريدون: "على وزارة النفط ومديرية شرطة الطاقة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وقانون الموزانة العامة 2021 المادة 67 لتحويل كافة الحراس الامنيين المتعاقدين في الحقول النفطية كافة من وزارة الداخلية الى متعاقدي وزارة النفط".
 
وختم قائلا: "سابقى داعما لكم ولن نسمح بالتلاعب والفساد".
 
وقبل ايام، التقى آسو فريدون ممثلي الحرس في شرطة نفط الشمال والوسط والجنوب في كركوك لغرض متابعة قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الحرس من وزارة الداخلية إلى ملاك وزارة النفط.
 
كما قال فريدون عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، "وفقا للقرار رقم 315 لسنة 2019 والمادة 67 من قانون الموازنة ۲۰۲۱ يجب نقل ارتباط الحراس الامنيين للمؤسسة النفطية من وزارة الداخلية إلى وزارة النفط كونهم قد وقعوا على عقود العمل مع وزارة النفط وليست الداخلية، وقد وجهنا طلبنا الى الحكومة بعد تحقيق مفصل في تفاصيل القضية من خلال لجنتنا اذ طلبنا على اثر ذلك منها احترام ما تصدر من اللجنة من قرارات والالتزام بها".
 
كذلك كتب آسو فريدون في كتابه الموجه الى رئيس الوزراء: "رغم قرار مجلس الوزراء وتوصيات لجنتي (الامن و الدفاع) و(النفط والغاز) النیابیتین فقد طلب من خلال النائب الأول لرئيس البرلمان حسم هذه القضية ونقل الحراس إلى وزارة النفط ولكن للأسف لوحظ من قبلنا إهمالا واضحا تجاهها، في سابقة لا تبعث على الارتياح وتنم على عدم اكنان الحكومة اي نوع من الاحترام لقرارات السلطة التشريعة وممثلي الشعب".

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