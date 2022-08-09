"طوابير طويلة".. أزمة وقود خانقة تضرب كركوك (صور)

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن "محطات الوقود في محافظة كركوك شهدت زحاماً خانقاً وطوابير طويلة جداً من السيارات، إثر أزمة وقود جديدة شهدتها المحافظة".وأضاف، أن "أهالي كركوك ناشدوا الجهات المختصة بإيقاف شبح الفساد في وزارة النفط وانتشالهم من أزمات الوقود المتكررة التي باتت تؤثر على حياة المواطنين والكسبة".وأشار المصدر إلى أن "محطة وقود داقوق شهدت اكتظاظ عشرات السيارات منذ صباح اليوم للحصول على منتوج البنزين"، مبينا أن "السواق أبدوا امتعاضهم الشديد من عجز وزارة النفط وشركات التوزيع، إيجاد حلول لهذه الأزمة المتكررة.

وفي وقت سابق، شهدت محافظة كركوك تجمعا احتجاجيا بفعل أزمات الوقود المتكررة، حيث طالب فيه سواق المركبات بتقليص مدة تجهيز عجلاتهم بمنتوج البنزين الحكومي الى خمسة ايام بدلاً من اسبوع أو ثمانية ايام.وتأتي هذه الأزمة في وقت دعا فيه أصحاب مركبات الحمل في كركوك الشركة العامة للمنتوجات النفطية إلى إيجاد حلول سريعة لفك الاختناقات الحاصلة في محطات زيت الغاز (الكاز).وكان النائب عن محافظة كركوك كيلان قادر قد أكد في وقت سابق، بأن هذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها ازمة بنزين، مشيراً الى أن السبب ليس فقط قلة حصة كركوك من البنزين، بل هناك اسباب أخرى منها إلغاء توزيع البنزين المحسن.