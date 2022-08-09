"طويريج" توحد العراقيين تحت قبة الإمامين.. محطات تاريخية لأبرز "ركضة" في التأريخ

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفاتان بـ"التطبير" واختناقات بـ"ركضة طويريج" في كربلاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"طويريج" توحد العراقيين تحت قبة الإمامين.. محطات تاريخية لأبرز "ركضة" في التأريخ

محليات

2022-08-09 | 07:04
Alsumaria Tv
"طويريج" توحد العراقيين تحت قبة الإمامين.. محطات تاريخية لأبرز "ركضة" في التأريخ
2,652 مشاهدة

السومرية نيوز ـ بغداد

تعد واحدة من الطقوس الثابتة في العاشر من شهر محرم الحرام ويحييها ملايين العراقيين، هدفها تلبية نداء الإمام الحسين (عليه السلام) والتعبير عن الطاعة والولاء له، فما هي "ركضة طويريج" التي تأسر قلوب العراقيين وكل عام وتلهم الملايين منهم؟.

*ما هي ركضة طويريج؟

ركضة طويريج، هي تضاهرة حسينية عفوية أقامها أهالي وعشائر طويريج (قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء والذي يبعد عنها 20 كم) إحياءً لنداء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم العاشر من شهر محرم الحرام ومقولته الشهيرة "ألا من ناصر ينصرنا".
 
 


يخرج ملايين العراقيين في هذه المناسبة تعبيراً عن تلبيتهم لنداء الإمام الحسين (عليه السلام) وفي كل عام تبدأ الركضة من "قنطرة السلام" التي تقع على طريق طويريج.

*محطات تاريخية

بدأت الركضة يوم العاشر من محرم سنة 1885م وذلك عندما كان الناس يستمعون إلى قراءة المقتل الحسيني في دار "السيد صالح القزويني"، ومع نهاية المقتل ضجَّ الناس بالبكاء والعويل والنحيب بشكل لا إرادي حيث فقدوا مشاعرهم لهذه الفاجعة واخذوا يضربون على رؤوسهم، ولشدة المصيبة فقد طلبوا من "القزويني" الذهاب ركضاً الى المرقد المقدس لسيد الشهداء لتقديم العزاء لإمامهم المظلوم وفعلاً استجاب "القزويني" لطلب الناس حيث اركبوه على ظهر الفرس ثم تقدمهم بالمسير وهم يسيرون خلفه، وفي الطريق انضمت اليهم جموع من المعزين وهم يهتفون "وآه إماماه" وأصبح الموكب هذا أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق، إذ امتاز بالركضة ولان غرضه التعبير عن الاستجابة لقول الامام الحسين (عليه السلام) وهو "ألا من ناصر ينصرني".
 


من هنا، سُميت هذه الممارسة بركضة طويريج ، حيث تبعد القنطرة حوالي خمسة كم عن مركز المحافظة وتبدأ بعد أذان الظهر مباشرة وهو الوقت الذي يسقط فيه الإمام صريعاً على رمضاء كربلاء.

*بدء الركضة
تتقدم الجموع البشرية وهم يضربون على الرؤوس وينادون "ياحسين ياحسين" فينطلقوا من القنطرة مروراً بشارع الجمهورية ثم شارع الإمام الحسين (عليه السلام) ثم يدخلون إلى الضريح الشريف من باب القبلة ويخرجون من الباب المقابل لمرقد ابي الفضل العباس فيجتازون منطقة ما بين الحرمين إلى ضريح ابي الفضل العباس (عليه السلام) ويطلقون مجموعة من الصرخات أبرزها:

- "واويل على العباس".

- "يعباس جيب الماي لسكينة".

- "يعباس شوف الحرم عطشانة".

وعند خروجهم من الضريح تتوجه الركضة من مرقد الإمام العباس الى المخيم حيث "الشمر" يقوم بحرق خيام حرم الحسين وهم يهتفون "اليوم تالي الأيام والخيام حركوها للشامات لابن الدعي يودوها".

وبعدها يتشكل عزاءً من أهالي طويريج على شكل مجاميع تتوجه الى صحن الإمام الحسين، حيث يقام شبه مأتم وبعدها يصعد اثنين من القراء الحسينيين يقرأون قصيدة "عتاب بين العقيلة واخيها العباس".

وبأنتهاء القصيدة تكون قد انتهت هذه الممارسة الحسينية العظيمة.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:28 | 2022-08-09 08:28
08:21 | 2022-08-09 08:21
08:18 | 2022-08-09 08:18
المزيد
اعلان
نعم
نعم
مستبعد
مستبعد
لا اعتقد
لا اعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.