الكهرباء تبشر: المنظومة في طريقها لمعاودة الاستقرار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن نجاح خطتها الكاملة ليوم العاشر من محرم الحرام بتأمين الكهرباء لكامل محافظة كربلاء المقدسة".وأكدت، أن "المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها".وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة وزارية عليا للاشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم".