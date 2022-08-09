تأكيداً للسومرية.. محافظ كربلاء يعلن تسجيل إصابات خلال "ركضة طويريج"

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "زيارة عاشوراء لهذا العام تعد الأكبر من ناحية أعداد الزائرين مقارنة بالسنوات السابقة، وهي مليونية".وتابع، أن "هناك خططاً آنية ومستقبلية لتوفير الخدمات الجيدة للزائرين".وأضاف الخطابي، أن "صحة المحافظة سجلت بعض الإصابات خلال أداء مراسم ركضة طويريج".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي لـ السومرية نيوز، بتسجيل حالة وفاة واحدة وحالات اختناق خلال "ركضة طويريج"، فيما أشار إلى تسجيل وفاتين جراء التطبير في محافظة كربلاء.من جهته، لفت قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، خلال المؤتمر، إلى "مشاركة كافة أصناف القوات الأمنية بما فيهم الحشد الشعبي في تأمين مراسيم الزيارة".وأوضح قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، أن "أكثر من 15 كاميرا حرارية شاركت في خطة زيارة العاشر من محرم الحرام منتشره في غرب المحافظة لتأمين المناطق المهمة"، مؤكداً أنها "قللت من الجهد الأمني في هذه السنة وتم إلقاء القبض على عدة مطلوبين من خلالها".من جهته، أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، خلال المؤتمر، "هناك جهد أمني واستخباري كبيرين من قبل قوات الحشد الشعبي لتأمين زيارة عاشوراء".