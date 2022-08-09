الإعلام والاتصالات تعلن إحصائية تخص زيارة عاشوراء

وقالت الهيئة في بيان، إن "المؤسسات الإعلامية العراقية والاجنبية نقلت أحداث زيارة عاشوراء بمهنية وحرفية عاليتين تعكسان مسؤوليتها الاجتماعية والاخلاقية، مع تأكيد الهيئة على اهمية الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي".ووفقاً للاحصائيات التي اعدتها هيئة الإعلام والاتصالات فإن "أكثر من 197 مؤسسة إعلامية بينها 78 قناة فضائية اشتركت في تغطية الزيارة في مدينة كربلاء وحدها ورافقها في نشاطها الميداني 22 سيارة نقل مباشر SNG، فضلاً عن مشاركة قرابة الـ300 إعلامي بينهم عرب واجانب نقلوا تغطيات ميدانية من المدينة المقدسة".وأضاف البيان أن "الكوادر الفنية للهيئة عملت وضمن غرف العمليات المشتركة مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق على تحسين كفاءة التغطية وسعات الشبكات الخلوية من خلال تخصيص القنوات الترددية الاضافية ونصب الابراج المتنقلة المؤقتة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في معدلات الاستخدام بما يضمن تقديم خدمات اتصالية ذات جودة عالية".وبحسب البيان أنه "بدءاً من يوم السابع من المحرم وحتى ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء فإنه تم وبصورة آنية حل 557 مشكلة في الاتصالات مع تنفيذ 16 جولة للرصد الراديوي و32 جولة مشتركة بين الكوادر الفنية للهيئة وشركات الاتصالات العاملة في المحافظة لفحص جودة خدمات شبكات الهاتف النقال، وبلغ العدد الاجمالي للفرق الجوالة 40 فريقاً".