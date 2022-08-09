فنانة عراقية تقاضي مجلة بريطانية نشرت صورتها

‎وقالت طالب، إن "المجلة استخدمت صورتي في سياق مسيء للمرأة بشكل عام ولي بشكل خاص، كممثلة وشخصية عامة مؤثرة"، مشيرة إلى أن "صورتي المنشورة مأخوذة وأنا على المسرح في مناسبة عامة، وهذا يقودني إلى سؤال: كيف ربطت المجلة إمرأة تقف على المسرح للتعبير عن المرأة العربية المضطهدة وبين تقريرها".‎ورأت أن "المجلة ارتكبت خطأ كبيرا وسقطة لا تليق بمكانتها العالمية حيث استخدمت صورة لنجمة عراقية استطاعت أن تتغلب على الكثير من التحديات والصعوبات للوصول إلى ما حققته على الساحة الفنية العراقية، وبالتالي لا علاقة للصورة بالموضوع على الإطلاق، ولا أعتبر نفسي مضطهدة أو مقيدة مجتمعيا بالشكل الذي عرضته مقالة الإيكونوميست ومحاولتها المساس بقيمة المرأة".وأضافت: "إجمالا هناك محاولة للتشويه والإساءة للمرأة العراقية والعربية".‎يذكر أن صورة الفنانة طالب، تصدرت تقريرا لمجلة "إيكونوميست" البريطانية يتحدث عن البدانة في الوطن العربي.