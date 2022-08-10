الموقف المروري لجانبي الكرخ والرصافة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسورمية نيوز، إن "جانب الرصافة شهد حركة سير ومرور جيدة، حيث شهدت العصامة اليوم انسابية في مغظم تقاطاعت وبعض الكثافات المرورية في تقاطعات عديدة مثل تقاطع المثنى، وتقاطع المعسكر، وتقاطع عقبة بن نافع بأتجاه تقاطع المسبح، وساحة ميسلون بأتجاه جسر الاعاشة"، مبينا أن "الموقف بدء بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحاً".واضافت، أن "حركة السير والمرور في جانب الكرخ شهدت اليوم انسيابية كبيرة جدا، مع وجود بعض الكثافة في الفتره الصباحية ومنها التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، كساحة المتحف باتجاه نفق دمشق باتجاه ساحة الفارس العربي، ومن جسر بن حيان بأتجاه الطوبجي، ومن الجسر الدوار باتجاه منطقة الكاظمية".واوضحت المديرية، أن" صباح هذا اليوم تم تنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".