محافظة عراقية تفتتح دوائر جديدة للبطاقة الوطنية

وقال مصدر أمني، في حديث للسومرية نيوز، إن "محافظة نينوى شهدت افتتاح دوائر البطاقة الوطنية الموحدة في ناحيتي الحضر والقيروان".واضاف، ان "الافتتاح تم بحضور قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني، ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة العميد خالد عوني خطاب، وعدد كبير من المسئولين المحليين والمواطنين".وتعد البطاقة الوطنية الموحدة، هي احد المستمسكات الرسمية العراقية وهي هوية تعريفية تمنح لكل شخص ولد لأب وام عراقيين حسب قانون الاحوال المدنية العراقي رقم 3 لسنة 2016 يتم من خلالها اثبات هوية الشخص العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و بموجبها يمكنه الحصول على حقوقه المدنية و القانونية والأنسانية؛ لقد اصبح من الضروري في المعاملات الرسمية العراقية توفر هذا المستمسك.