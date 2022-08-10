جنايات صلاح الدين تحكم بالسجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة نوع كرستال وانابيب زجاجية لتعاطي المخدرات".واضاف ان "المجرم ضبطت بحوزته مادة المثيل امفيتامين وانابيب لتعاطي المواد المخدرة عدد (16) وقداحة عدد (2)"، مشيرا الى ان "المجرم كان محكوما في وقت سابق لمدة ستة اشهر عن جريمة تعاطي المواد المخدرة".وتابع ان "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".