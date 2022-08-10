محكمة الكرخ تتخذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني

السومرية نيوز ـ محليات



قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني.



وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت أتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الاكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي".

الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة قررت استقدام كلا من مدير عام مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.