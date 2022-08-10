إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والإداريين للمحافظات (وثائق)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
41
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
41
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"البنتاغون" يطبق تكتيكاً جديداً في أوكرانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والإداريين للمحافظات (وثائق)
محليات
2022-08-10 | 04:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,233 مشاهدة
أطلقت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، المبالغ المالية للمحاضرين والإداريين للمحافظات.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
المالية
المحاضرين
+A
-A
آخر الاخبار
07:15 | 2022-08-10
07:15
محليات
الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار
07:05 | 2022-08-10
07:05
دوليات
بعد مطالبته بحظر الطيران فوق المحطات النووية.. روسيا ترد على الرئيس الاوكراني
06:48 | 2022-08-10
06:48
محليات
بدء المباحثات بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة "هانوا" بشأن الوحدات السكنية
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
زيارة عاشوراء بالأرقام.. احصائية بعدد الزائرين والمواكب وعناصر الأمن والبلدية
محليات
32.02%
14:41 | 2022-08-09
زيارة عاشوراء بالأرقام.. احصائية بعدد الزائرين والمواكب وعناصر الأمن والبلدية
14:41 | 2022-08-09
وفاتان بـ"التطبير" واختناقات بـ"ركضة طويريج" في كربلاء
محليات
24.85%
08:18 | 2022-08-09
وفاتان بـ"التطبير" واختناقات بـ"ركضة طويريج" في كربلاء
08:18 | 2022-08-09
وفاة فنانة مصرية شهيرة
فن وثقافة
22.28%
03:55 | 2022-08-09
وفاة فنانة مصرية شهيرة
03:55 | 2022-08-09
"انقذوا العراق".. نصر الله يوجه رسالة للقوى السياسية - عاجل
دوليات
20.85%
04:03 | 2022-08-09
"انقذوا العراق".. نصر الله يوجه رسالة للقوى السياسية - عاجل
04:03 | 2022-08-09
المزيد
محليات
الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار
الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار
بدء المباحثات بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة "هانوا" بشأن الوحدات السكنية
06:48 | 2022-08-10
القضاء يصدق تنازل شركة عشتار عن تعويض 600 مليون دولار من الرافدين (وثائق)
06:33 | 2022-08-10
القضاء يستدعي مدير مصرف الرافدين السابق ومطالبات بمحاسبته
06:32 | 2022-08-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد اعتصام انصاره بالخضراء.. هل اقترب الصدر من إزاحة الطبقة السياسية الحالية؟
نعم
نعم
مستبعد
مستبعد
لا اعتقد
لا اعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.