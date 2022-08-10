الخطوط الجوية العراقية في خطر!.. وثائق تكشف ملف فساد يخص وزير النقل

السومرية نيوز – بغداد

كشفت وثائق حصلت عليها السومرية، عن قيام وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر بفتح الباب امام الواسطات والمحسوبيات والمزوريين ليكون طيارين في الخطوط الجوية العراقية.



وبحسب الوثائق الصادرة عن وزارة النقل مكتب الوكيل الفني المرقمة (674) في 12/11/2014، فقد قام "ناصر حسين بندر" عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني بفتح باب الاعتراف في اعتماد شهادات الطيارين من جميع الاكاديميات وبغض النظر عن رصانة هذه الاكاديميات مقابل اتفاقات شخصية بينة وبين الاكاديمية اليونانية التي دفعت له عمولات في عام 2013 في حسابه الخاص في احدى الدول الاوربية، بعد ان كانت محصورة في اعتماد الشهادات البريطانية للطيارين وهذا السبب الرئيسي لحماية الشركة من اية حوادث الطيران لاكثر من (60) سنة بحسب مضمون الوثيقة.

واضافت، ان "التلاعب بهذا النظام الذي سارت عليه المنشاة العامة للطيران المدني والشركة العامة للخوط الجوية العراقية يعتبر في غاية الخطورة وقد يؤدي الى نتائج كارثية يجب حماية الخطوط منها حفاظاً على سلامة الارواح وسمعة البلد والشركة، وفق لما ورد في فقرات الوثيقة.

وتابعت ان "هذا الاجراء المتخذ من قبل بندر قد صاحبه حدوث العديد من الخروقات وقبول الاستثناءات نتيجة لتوسطات وضغوط من عدة جهت متنفذة، فضلاً عن حدوث حالات تزوير من قبل بعض المتقدمين في هذا المجال".

هذا ويذكر ان وزير النقل متهم حالياً في قضايا تخص الشهادة التي اخترعها لنفسه وبتوقيعه (بكلوريوس علوم طيران) عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني الامر الذي يعد توليه للمناصب الحكومية مخالف للدستور والقانون.