Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"البنتاغون" يطبق تكتيكاً جديداً في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الخطوط الجوية العراقية في خطر!.. وثائق تكشف ملف فساد يخص وزير النقل

محليات

2022-08-10 | 05:59
Alsumaria Tv
الخطوط الجوية العراقية في خطر!.. وثائق تكشف ملف فساد يخص وزير النقل
3,237 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
كشفت وثائق حصلت عليها السومرية، عن قيام وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر بفتح الباب امام الواسطات والمحسوبيات والمزوريين ليكون طيارين في الخطوط الجوية العراقية.

وبحسب الوثائق الصادرة عن وزارة النقل مكتب الوكيل الفني المرقمة (674) في 12/11/2014، فقد قام "ناصر حسين بندر" عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني بفتح باب الاعتراف في اعتماد شهادات الطيارين من جميع الاكاديميات وبغض النظر عن رصانة هذه الاكاديميات مقابل اتفاقات شخصية بينة وبين الاكاديمية اليونانية التي دفعت له عمولات في عام 2013 في حسابه الخاص في احدى الدول الاوربية، بعد ان كانت محصورة في اعتماد الشهادات البريطانية للطيارين وهذا السبب الرئيسي لحماية الشركة من اية حوادث الطيران لاكثر من (60) سنة بحسب مضمون الوثيقة.
 
واضافت، ان "التلاعب بهذا النظام الذي سارت عليه المنشاة العامة للطيران المدني والشركة العامة للخوط الجوية العراقية يعتبر في غاية الخطورة وقد يؤدي الى نتائج كارثية يجب حماية الخطوط منها حفاظاً على سلامة الارواح وسمعة البلد والشركة، وفق لما ورد في فقرات الوثيقة.
 
وتابعت ان "هذا الاجراء المتخذ من قبل بندر قد صاحبه حدوث العديد من الخروقات وقبول الاستثناءات نتيجة لتوسطات وضغوط من عدة جهت متنفذة، فضلاً عن حدوث حالات تزوير من قبل بعض المتقدمين في هذا المجال".
 
هذا ويذكر ان وزير النقل متهم حالياً في قضايا تخص الشهادة التي اخترعها لنفسه وبتوقيعه (بكلوريوس علوم طيران) عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني الامر الذي يعد توليه للمناصب الحكومية مخالف للدستور والقانون.
 
 

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:16 | 2022-08-10 12:16
11:51 | 2022-08-10 11:51
11:29 | 2022-08-10 11:29
المزيد
اعلان
نعم
نعم
مستبعد
مستبعد
لا اعتقد
لا اعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.