المرور تصدر بياناً بشأن إجازات السوق

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ونتيجة لكثرة الحوادث المرورية وضحاياها ومن اسبابها قيادة المركبة بدون رخصة قيادة (اجازة سياقة) فستقوم مفارز ودوريات مديرية المرور العامة من اليوم بالمحاسبة الشديدة على:-قيادة المركبة بدون اجازة سياقة-قيادة المركبة باجازة سياقة نافذة التاريخ-قيادة المركبة باجازة سياقة تالفة