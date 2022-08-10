النزاهة تستقدم مدير الرافدين الأسبق.. مصدر يكشف هويته

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و (٧) من مجلس الإدارة، و (٦) من أعضاء لجنة تحليل العطاء".وأشارت الدائرة إلى، أنَّ "أمر الاستقدام الصادر؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠)، شمل أيضاً (٤) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة، ومدير القسم القانوني، و (٦) من لجنة إعداد مسودة العقد".في السياق، بين مصدر مطلع، أن مدير مصرف الرافدين الاسبق الذي استقدمته النزاهة هو "حسين علي محيسن".