بلدية النجف توجه نداءً للمواكب والهيئات الحسينية

وشدد موسى في حديث لـ السومرية نيوز، على "أصحاب المواكب والهيئات الحسينية الى رفع سرادق العزاء بعد انتهاء مراسيم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام"، مؤكداً "استنفار الجهود الرامية إلى إصلاح الأضرار في الحدائق العامة والجزرات الوسطية بعد تعرضها للتلف نتيجة زحف المعزيين الذي شهدته محافظة النجف".ويحيي المسلمون في كل يوم عاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (ع)، في الأماكن المقدسة، إذ ينصبون الخيام ويوزعون الطعام ويلطمون الصدور كجزء من طقوس هذه المناسبة.