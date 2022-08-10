حريق داخل مخازن عملاقة جنوب شرق بغداد.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "أحكمت سيطرتها على نيران حادث حريق اندلع داخل خمسة مخازن عملاقة مشيدة من ألواح الجينكو متخذة لخزن المواد الغذائية والأصباغ في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد".وأضافت، أن فرقها "استنفرت في جانب بغداد الرصافة وزجت بعشرين فرقة إطفاء تخصصية بكامل طواقمها وأسندتها بفرق إضافية ساندة لتنفيذ عمليات الإخماد والتبريد بعد ان نجحت بتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة وإتمام السيطرة والإخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشارت إلى أنها طلبت "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".