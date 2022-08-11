أمانة بغداد تعلن ضبط وإعادة قرابة الـ300 عقار عائداً لها - عاجل

وذكر بيان للأمانة ورد للسومرية نيوز، أن "امانة بغداد تقدم شكرها وتثمينها لجميع الجهات العليا التي سعت من اجل الحفاظ على المال العام والجهد الذي بذلوه لإعادة العقارات التابعة لامانة بغداد لاسيما رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وأمين بغداد ورئيس واعضاء لجنة الامر الديواني ٥٠ لسنة ٢٠١٩ ومدير الدائرة القانونية بامانة بغداد".واشار البيان إلى ان "عدد العقارات التي تم اعادتها بلغ ٢٧٧عقاراً تقدر قيمتها بمليارات الدنانير".وأضاف، ان "اللجنة المذكورة ما زالت مستمرة بعملها بالتحري والتدقيق عن عقارات أخرى لاعادتها لامانة بغداد لاسيما وانها اعادت سابقاً ٢٤٠ عقاراً تابعاً للامانة"، لافتة الى ان "عمل اللجنة بالغ الدقة وبمستوى عالي من المهنية بغية الحفاظ على المال العام".