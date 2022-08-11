"استعدوا لدعم الاصلاح".. وزير الصدر يدعو المحافظات لتظاهرات حاشدة يوم غد - عاجل

وقال محمد العراقي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "على محبّي الإصلاح الإستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة، وذلك لعدّة أسباب:أولاً: إغاضة الفاســدين.. وما تطؤون من موطئ يغيض الفاســدين إلاّ كُتب لكم به عمل صالح.ثانياً: ملء الإستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان.ثالثاً: مواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة.