مجلس الوزراء يصوت على ترفيع هذه الفئة من الموظفين

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية"، مبينا ان "العمل بلا موازنة تحدٍ كبير".واضاف ان "مجلس الوزراء وافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين"، مشيرا الى ان "المجلس قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبناني".واكد ناظم ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".

وتابع: "على أن تتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي تعديل الوصف الوظيفي المعتمد لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على النحو الذي يضمن وصول المذكورين في الفقرة (1) آنفاً من هذا القرار إلى الدرجة الثالثة".

واشار الى ان "القرار ينفذ عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم".