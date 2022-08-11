غير مطابقة للمواصفات.. الوائلي يوجه بازالة اعمال الارصفة في شوراع النجف

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الاخير وجه الشركة المنفذة والمهندسين المشرفين بإزالة اعمال الارصفة في في حي المكرمة المنطقة الثالثة كونها غير مطابقة للمواصفات كما شدد على الشركة زيادة ساعات العمل في المشروع"، مؤكدا على الاهتمام بالمواصفات المطلوبة".وأضاف، أن "الوائلي وجه بزيادة اعداد العمال من اجل الاسراع بالتنفيذ وأكمال المشروع بالمدة المحددة خدمة لاهالي حي المكرمة".وتابع البيان، أن "المحافظ ابدى عدة ملاحظات خلال زيارته للحي ومتابعة أعمال التأهيل الجارية حاليا ضمن المرحلة الثالثة".