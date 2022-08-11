Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العدل الأمريكية تكشف تفاصيل تخص تفتيش منزل ترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مع قرب "مونديال قطر".. مراقبون ينتقدون النقل ويتحدثون عن "فشل"

محليات

2022-08-11 | 17:28
Alsumaria Tv
مع قرب "مونديال قطر".. مراقبون ينتقدون النقل ويتحدثون عن "فشل"
2,377 مشاهدة

انتقد مراقبون للشأن الاقتصادي، وزارة النقل بشأن عدم الاستفادة من قرب انطلاق كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، محملين إياها مسؤولية ما وصفوه "الفشل الحقيقي" في زيادة عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

ويرى المراقبون في أحاديث صحفية، أنه "في الوقت الذي تعمل دول جوار العراق على توفير خدمات الملاحة الجوية في أجواءها بأعلى المعايير الدولية وتتعاون وتسعى باستمرار لجذب شركات الطيران لاستخدام أجواءها كما فعلت السعودية في تخفيض أجور عبور أجواءها بمناسبة كأس العالم لعام ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر في هذا الوقت فإننا نجد الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تتحرك بالضد من مصالح العراق العليا".
 
ويلفت المراقبون الى أن "شركة الملاحة الجوية أضاعت فرصة زيادة التدفق الجوي في أجواءنا خلال دبي اكسبو، فقد انبرت شركة الملاحة الجوية بتسويق أكاذيب لتلميع صورة التدفق الجوي الكاذب الذي كان متوقعا أن يصل بالعراق الى ١٨٠٠ طائرة يوميا خلال أحداث كأس العالم القادمة في حين حقق سوء أدارة الشركة ووزارة النقل تقليصا في عدد الطائرات العابرة في ذروة وقت المونديال الكروي بحيث لا يتجاوز الـ ٨٠٠ طائرة فقط وهذا يمثل الفشل الحقيقي لوزارة النقل في إدارة ملف الملاحة الجوية".
 
ويؤكد المراقبون أن "شركة الملاحة الجوية أعلنت أنها تعقد اجتماعات مع الاتحاد الدولي للناقلين الجويين الاياتا من اجل زيادة التدفق الجوي ولا تعلم هذه الشركة أن التدفق الجوي قد حسم أمره وأن شركات الطيران تعرف تماماً عدد الرحلات المطلوبة لتلبية الطلب ووضعت هذه الشركات خططها من خلال استجابة سريعة من دول جوار العراق"، معتبرين أن "أجواء العراق لن تحصل على أكثر من ٨٠٠ رحلة يوميا في أحسن الأحوال وبذلك فقد العراق أكثر من ١٠٠٠ طائرة يوميا بسبب سوء إدارة وزارة النقل لهذا الملف و عدم السماح للخبرات الدولية في مساعدة العراق".
 
وكشف المراقبون عن "وجود مشكلات مزمنة تعاني منها البنية التحتية للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية منها، أعطال متكررة في رادار البصرة الذي يعتبر العصب الحساس والرئيس في التحكم بالتدفق الجوي فوق أجواء العراق بالنظر لأهميته وتأثيره على خروج ودخول الطائرات العابرة من والى الخليج العربي".
 
ويضيف هؤلاء "كذلك تجميد العمل بنظام ال ATM، وخلل دائم في نظم الاتصالات، ونظام إدارة الحركة الجوية يحتاج الى تحديث، ونظام الفوارة لا يعمل بشكل فعال، ولا يتم إتباع معابر المنظمة الدولية للطيران في منح رخص العاملين في الشركة من نواحي الفحص الطبي الدوري واجتياز دورات مقررة للغة الانكليزية".
 
وأكد المراقبون "الحاجة الماسة لإعادة تصميم الممرات الجوية في المجال الجوي العراقي وإعادة النظر بمسافات الفصل الأفقي والعمودي في الممرات الجوية"، مؤكدين أيضاً "الحاجة الماسة لتدريب العاملين على زيادة التدفق الجوي والتدريب على العمل في أجواء مزدحمة".
 
وتابع المراقبون بالقول "بدلاً من الاستفادة من وجود شركة سيركو البريطانية المعروفة عالميا في شركة الملاحة الجوية فإننا نجد سوء إدارة واضح وصريح يؤدي الى هدر إيرادات العراق المالية بطريقة ساذجة ومتعمدة لإيذاء العراق وموارده و بالضد من مصالحه العليا".
 
وكانت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أعلنت، أن العراق سيتأثر بزيادة أعداد الطائرات العابرة فوق أجوائه خلال فترة بطولة كأس العالم 2022.
 
وذكرت الشركة، في بيان أنه :"تم بحث تحضيرات بطولة كاس العالم 2022 مع منظمة الاياتا عبر منصة مايكروسوفت الالكترونية".

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:41 | 2022-08-12 07:41
07:25 | 2022-08-12 07:25
06:36 | 2022-08-12 06:36
المزيد
اعلان
أكيد
أكيد
مستبعد
مستبعد
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.