خطيب صلاة الجمعة: الرهان على كسر شوكة الصدر "بائس وفاشل"

وقال الموسوي خلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء: إن "المتظاهرين أخلصوا لوطنهم وأن العراقيين جميعاً في خانة المسؤولية تجاه نصرة الثورة".واضاف، أن "المتظاهرين خرجوا لرسم ملامح العراق المقبلة"، مبينا أن "الثورة بمثابة بارقة أمل وفرصة لإنقاذ العراق من الفساد".واشار الموسوي الى، أن "الثوار مستمرون حتى تحقيق المطالب"، داعيا المعتصمين إلى، "الاستمرار على اعتصامهم حتى تحقيق المطالب".