انطلاق تظاهرة أنصار الإطار التنسيقي أمام الخضراء (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن أنصار الإطار التنسيقي تجمعوا عند الجسر المعلق قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.وقبل يومين دعت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، الى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء؛ "من أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي"، وفق بيان للجنة.ويوم أمس، قالت اللجنة في بيان، إن "موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة 12 آب 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم: