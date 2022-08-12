للمطالبة بحل البرلمان.. انطلاق تظاهرات التيار الصدري في بغداد و8 محافظات (صور)

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مراسلو السومرية، اليوم الجمعة، بانطلاق تظاهرات انصار التيار الصدري في العاصمة بغداد و8 محافظات اخرى للمطالبة بحل البرلمان.



وقال مراسلو السومرية، ان "محافظات ذي قار وبابل وواسط والديوانية وميسان والبصرة والمثنى وديالى وصلاح الدين ونينوى بالاضافة الى العاصمة بغداد شهدت عصر اليوم انطلاق تظاهرات لانصار التيار الصدري للمطالبة بحل البرلمان".

ويوم أمس، دعا وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الى تظاهرات حاشدة في كل المحافظات.

وقال محمد العراقي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "على محبّي الإصلاح الإستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة".