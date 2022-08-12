بعد تظاهرات الإطار والتيار.. "المدنيون" يتظاهرون في ساحة الفردوس (صور)

انطلقت تظاهرات "قوى التغيير في التيار المدني الديمقراطي"، اليوم الجمعة، في ساحة الفردوس وسط بغداد.



وقال مراسل السومرية نيوز، إن "القوى المدنية بدأت تظاهرتها في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بحل البرلمان".



وتتزامن هذه التظاهرة، مع تظاهرات لأنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء وعدد من محافظات البلاد للمطالبة بحل البرلمان، وأخرى لأنصار الإطار التنسيقي أمام الجسر المعلق "من أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي".



