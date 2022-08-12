"بشرطها وشروطها".. المدنيون يدعون لانتخابات في ظرف عام واحد

وقالت القوى في بيان مشترك، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "منذ أكثر من عقد والشعب وقواه المدنية والوطنية تؤكد على أن هذا النظام برمته بحاجة ماسة إلى إصلاحات حقيقية لكن لم يستجب أي من احزاب السلطة وساستها".وأضافت، "قلنا مراراً وتكراراً أن نهج المحاصصة والتجاوز على الدستور وخرق القوانين والاصطفاف الطائفي والعنصري سيؤدي إلى انهيار البلد على المستويات كافة، وسيلد صراعات تتفاقم بين القوى السياسية الذي بدوره سينعكس سلباً على حياة المواطن، وتتحمل جميع القوى المهيمنة على السلطة مسؤولية ما الت اليه الأمور".وأكدت، أن "التغيير أصبح ضرورة وطنية لا تراجع عنها، وأن عدم الاستجابة لنداء الشعب بالتغيير فان التكلفة السياسية ستكون مناهضة للرافضين".وشددت على "ضرورة حل مجلس النواب العاجز وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظرف عام واحد، بشرطها وشروطها (قانون انتخابي عادل، مفوضية مستقلة، تطبيق قانون الاحزاب) انتخابات تعكس التمثيل الحقيقي لإرادة العراقيين".وانطلقت تظاهرات "قوى التغيير في التيار المدني الديمقراطي"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في ساحة الفردوس وسط بغداد.