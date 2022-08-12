متظاهرو الإطار يباشرون بنصب سرادق الاعتصام على أسوار الخضراء (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "أنصار الإطار التنسيقي باشروا بنصب الخيام للاعتصام أمام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق".وأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، الاعتصام المفتوح على أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقالت اللجنة التنظيمية لتظاهرات "الشعب يحمي الدولة" في بيان، "نعلن الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة، وهي الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي".