أحداث مروعة... شابة عراقية تروي تفاصيل تعذيبها من قبل عائلتها (فيديو + صور)

أثارت فتاة تُدعى آية الموسوي جدلا واسعا بعد مناشدتها لمساعدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتعرض لمحاولات قتل على يد والدها وخالها وشقيقها.

ووثقت الموسوي صورا مروعة، لجرح قطعي في الرقبة من الخلف أثناء محاولة ذبحها، وكذلك طعنات تعرضت لها في مختلف أنحاء جسدها، إضافة إلى جروح وكدمات متفرقة في جسدها.



كما نشرت صورة تثبت تعرض إبهامها للقطع، قبل أن يتم تقطيبه لها في المستشفى، إضافة إلى كدمات تعرضت لها على الوجه. كما نشرت صورة تثبت تعرض إبهامها للقطع، قبل أن يتم تقطيبه لها في المستشفى، إضافة إلى كدمات تعرضت لها على الوجه.



وقالت الفتاة المعنفة إنها ضحية تعنيف والدها، وخالها وكذلك شقيقها. وقالت الفتاة المعنفة إنها ضحية تعنيف والدها، وخالها وكذلك شقيقها.







ونفت آية الموسوي المعلومات المتداولة بشأن اغتصاب والدها لها وحملها منه، ونية خالها التخلص منها لهذا السبب، مشددة أن "ما تعرضت له هو التعنيف المستمر طوال سنوات".





وتسببت قصة الموسوي، التي أطلقها حساب "البتار" الداعم بشكل خاص لحقوق النساء في العراق، والمعروف عبر ”إنستغرام، بضجة واسعة في العراق، لتصل إلى مواطنين ومشاهير ومسؤولين.



وطالب "البتار" مع عرضه قصة الفتاة، بإيصال صوتها إلى الجميع، إذ تم إطلاق هاشتاغ #انقذوا_اية_الموسوي، ليشارك العديد من العراقيين من خلاله، في محاولة لإنقاذ الفتاة، التي تركت رسالة تؤكد فيها أنها "مهددة بالقتل في أي لحظة". وأكدت الفتاة في سلسلة منشورات نشرتها عبر حساب لها في "إنستغرام" طوال الأيام الماضية، أنها "تعرضت لمختلف أنواع التعنيف منذ نعومة أظفارها، ورغم كل ما عانته اضطرت مرارا للتنازل عن البلاغات ضد معنفيها لدى الشرطة".ونفت آية الموسوي المعلومات المتداولة بشأن اغتصاب والدها لها وحملها منه، ونية خالها التخلص منها لهذا السبب، مشددة أن "ما تعرضت له هو التعنيف المستمر طوال سنوات".وتسببت قصة الموسوي، التي أطلقها حساب "البتار" الداعم بشكل خاص لحقوق النساء في العراق، والمعروف عبر ”إنستغرام، بضجة واسعة في العراق، لتصل إلى مواطنين ومشاهير ومسؤولين.وطالب "البتار" مع عرضه قصة الفتاة، بإيصال صوتها إلى الجميع، إذ تم إطلاق هاشتاغ #انقذوا_اية_الموسوي، ليشارك العديد من العراقيين من خلاله، في محاولة لإنقاذ الفتاة، التي تركت رسالة تؤكد فيها أنها "مهددة بالقتل في أي لحظة".