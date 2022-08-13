محافظ ذي قار يزف بشرى للأجراء اليوميين - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير صادق وأرسل كافة الأوليات الخاصة بالاجراء اليوميين في دوائر منقولة الصلاحيات الى وزارة المالية لتحويلهم الى عقود".وأضاف البيان، أن "محافظ ذي قار صادق على قوائم بأسماء الاجراء اليوميين العاملين في دوائر البلديات ، البلدية ، مديرية ماء ذي قار ، ومديرية المجاري والزراعة وارسلها الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لغرض الموافقة على تحويلهم الى عقود حسب قانون الامن الغذائي".وأوضح، ان "إرسال اسماء الاجراء اليوميين جاء بعد ايام من المصادقة وارسال اسماء العقود العاملين في الدوائر الحكومية ممن لديه خدمة سنتان او اكثر إلى وزارة المالية لغرض تثبيتهم".