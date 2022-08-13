المئات من طلبة الحوزة يصلون التحرير ويتوجهون نحو الخضراء (صور)

وقال أحد طلبة الحوزة، السيد محمد النوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نحو 400 – 450 شخصاً من طلبة الحوزة الدينية التابعة لمكتب السيد الشهيد محمد صادق الصدر، ومن جميع المحافظات، توجهوا الى بغداد لمناصرة المعتصمين في المنطقة الخضراء".وأضاف، أن "طلبة الحوزة وصلوا إلى ساحة التحرير، وسيتوجهون إلى المنطقة الخضراء لمساندة المعتصمين بعدها تقام صلاة المغرب جماعة يعقبها مأتم حسيني".ويعتصم أنصار التيار الصدري، في محيط مجلس النواب، بالمنطقة الخضراء؛ للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.