عدسة السومرية توثق مشاركة طلبة الحوزة في اعتصامات الخضراء

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المئات من طلبة الحوزة الدينية التابعة لمكتب السيد الشهيد محمد صادق الصدر، إلى العاصمة بغداد لمساندة المعتصمين في المنطقة الخضراء؛ للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.وكان قد دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري المحكمة الاتحادية إلى التدخل ودعوة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية والدستورية من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.فيما طالب العراقي انصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، "ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة".