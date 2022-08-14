الحماية الاجتماعية تصدر توجيها مهما لرعاياها

ودعت الحماية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "كافة مستفيدي الاعانة الاجتماعية ممن لم يسحبوا مبالغ الاعانة المتراكمة في بطاقاتهم الذكية عليهم سحب تلك المبالغ خلال الـ (٤٨) ساعة المقبلة اي الى نهاية يوم ٢٠٢٢/٨/١٥ ".وأكدت، "ضرورة سحب الاموال تجنبا لاعادتها الى صندوق الحماية الاجتماعية حيث سيتم عكس المبالغ صباح يوم ١٦ من آب وذلك بحسب ما اقر في قانون الحماية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤".وشدد البيان على ضرورة "الاسراع لسحب المبالغ المتراكمة في بطاقتك قبل يوم ١٥ من آب الجاري".