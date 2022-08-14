وفاة عضو بتحالف الفتح إثر حادث سير - عاجل

توفي عضو تحالف الفتح إبراهيم القريشي، اليوم الأحد، إثر حادث سير تعرض له في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز،، إن "عضو تحالف الفتح، ابراهيم القريشي لقي مصرعه بحادث سير على طريق الكوت – النعمانية".