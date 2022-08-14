القبض على شبكة لتجارة مخدرات في البصرة

وذكر بيان للخلية، تلقته السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بعد جمع المعلومات الاستخبارية من القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات عقب استحصال الموافقات القضائية".وتابع "تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وضبط نحو 11 كغم من مادة الحشيشة كانت بحوزتهم".وأشار إلى، أن "المتهمين أحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)".