العراق يعزي مصر بحادثة حريق الكنيسة

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نعرب عن خالص تعازينا إلى الأشقاء في جُمهُوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقعَ صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عددٍ من المواطنين المِصريّين وجرح آخرين".واضافت "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".