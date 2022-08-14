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التربية تعلن ضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة

محليات

2022-08-14 | 10:04
Alsumaria Tv
التربية تعلن ضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة
2,210 مشاهدة

أعلنت وزارة التربية، الاحد، ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2022 - 2023، فيما أشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتبارا من الـ4 من شهر أيلول القادم وينتهي في الـ15 من الشهر نفسه .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يسمح للطلبة الناجحين في الدور ( الأول والثاني ) للعام الدراسي 2021 – 2022 التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة (الدراسة الصباحية) على ان لا يتجاوز المواليد للذكور 2004 وللإناث 2002 .

وأضافت، "يسمح للطالب المتقدم عن طريق قناة (الموهوبين) خريج الأعوام السابقة الملتحق وغير الملتحق بالدراسة الاكاديمية على شريطة ما يلي ..(يزود الطالب الملتحق بالدراسة الإعدادية إدارة المعهد بكتاب قطع العلاقة من الإعدادية، على أن يكون مواليد الذكور 2002 ومواليد الإناث 2000 ويخضعون لاختبار مركزي، شريطة أن لا يقل درجة الطالب المتقدم عن (80% + المعدل الوزاري)، فضلا عن ذلك يتم إجراء اختبار فني للطلبة المتقدمين على قناة (التنافسي) لتقدير مواهبهم الفنية وتحتسب درجة النجاح الصغرى لهذا الاختبار (60)%؛ إذ يكون قبول الطلبة في القناتين بحسب الطاقة الاستيعابية المحددة من مجلس المعهد".

وأشارت المديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، وفق البيان، إلى "السماح لجميع الطلبة التقديم على معاهد الفنون الجميلة الدراسة (المسائية) شرط أن يكون خريج الدراسة المتوسطة الاكاديمية أو المهنية أو ما يعادلها بموجب "معادلة الشهادة" بغض النظر عن المعدل والدور وسنة التخرج والعمر، كما يحق لجميع موظفي الدولة من خريجي الدراسة المتوسطة التقديم أيضاً لغرض اكمال دراستهم ضمن الاختصاصات الفنية الآتية :-(الفنون التشكيلية ، التصميم ، الخط العربي والزخرفة ، الفنون السمعية والمرئية ، الفنون المسرحية ، الفنون الموسيقية والانشاد)؛ إذ تكون درجة النجاح الصغرى الخاصة باختبار تلك الاختصاصات هي (60)% .

وأضافت "يتم تحديد الطلبة الاحتياط بنسبة (10)% من المجموع الكلي للطلبة المقبولين وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم فني على حدة" .
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