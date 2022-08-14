خمس فرق أطفاء تسيطر على حريق بمستشفى في واسط (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل صاله غرفة عمليات في مستشفى الكرامة في محافظة واسط عصر هذا اليوم الاحد".وأشارت إلى أن فرقها "استنفرت وزجت بخمس فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى عجلات ساندة لتتمكن من تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط الصالة وأحكام السيطرة والإخماد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وطالبت المديرية وفق البيان، بـ"فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الصاله بادئ الأمر".