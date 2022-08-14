مصادر: مدير الخطوط الجوية مستمر بمنصبه ولا يوجد أي ملف فساد بحقه

ونفت مصادر مطلعة، إقالة مدير الخطوط الجوية عباس عمران من منصبه، مؤكدة أنه مستمر بمهامه ولا يوجد أي ملف فساد بحقه.وأكدت المصادر لـ السومرية نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن إقالة المدير العام للخطوط الجوية العراقية عباس عمران غير صحيحة وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي".بدورهم، أكد مراقبون، أن مدير الخطوط الجوية الحالي عباس عمران، يسير بإدارة ناجحة للشركة وخالية من الشوائب كما وصفوها، مبينين أنه "لم تثبت بحق عمران أي ملفات فساد في هيئة النزاهة".ويضيفوا، أن "عمران تسلم منصب مدير الخطوط الجوية العراقية قبل قرابة السنة وأدارها بشكل جيد إلى الآن"، لافتين إلى أنه "قبل تسلمه هذا المنصب، شغل العديد من المناصب المهمة داخل وزارة النقل وأدارها بشكل جيد".وبينوا، أن "هنالك من يحاول ابتزاز مدير الخطوط الجوية لثنيه عن المنصب بعد نجاحه وعدم تسجيله أي إخفاق في عمله"، مؤكدين أن "هذه الأساليب باتت مكشوفة للرأي العام ولن تنطلي على المصلحين".وفي تاريخ 22/09/2021، اعلنت وزارة النقل، مباشرة عباس عمران، بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً للكابتن كفاح حسن.وقبل تكليفه بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، شغل عمران مناصب مهمة في عدة مفاصل من وزارة النقل وأدارها بنجاح، بحسب الوزارة.