توجيه عاجل من تربية النجف بشأن اختناقات الصفوف المدرسية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تستعد لافتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في النجف الأشرف مع قرب بدء العام الدراسي 2022 – 2023 موزعةً في عموم الاقضية والنواحي للتخلص من الاختناقات التي تشهدها مدارس المحافظة".وقال مدير عام تربية النجف الأشرف مردان البديري: "اننا عازمون على افتتاح 25 بناية مدرسية جديدة قبل بداية العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سينعكس على العملية التربوية برمتها وبالشكل الإيجابي المطلوب ".ووجّه البديري، بـ "معالجة التلكؤ في تنفيذ مشاريع المدارس والعمل على تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية لأنهاء حالة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه أغلب المحافظات بسبب الأزمات التي عصفت بالبلاد طوال السنوات الماضية".