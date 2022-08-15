زحامات مرورية خانقة تشل حركة السير في بغداد – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، الموقف المروري في شوارع العاصة بغداد، فيما حددت المناطق التي تعاني من زحامات شديدة.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " في جانب الرصافة فأن حركة السير والمرور حالياً جيدة حيث كانت هناك انسيابية في بعض التقاطعات وشهدت بعض الكثافة المرورية في تقاطعات اخرى (تقاطع جامع النداء، تقاطع المعسكر، تقاطع المثنى بأتجاه ساحة الاندلس، من ساحة الجبهة بأتجاه القناة، تقاطع الجادرية) حيث ان الموقف بدء بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحاً".

أما في جانب الكرخ، ذكرت المديرية ان "حركة السير والمرور حالياً جيدة ووجود بعض الكثافة في بعض التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية المسيطر عليها من قبل المفارز (منطقة العلاوي، جسر بن حيان بأتجاه الطوبجي، تقاطع الدرويش، ساحة الفارس العربي، ساحة النسور ، تقاطع الشالجية) ".