قبل وقوع الكارثة.. اخماد حريق في مستشفى أهلي وسط بغداد (صور)

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق داخل بناية مستشفى "الجيبجي الأهلية" في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق إطفاء الدفاع المدني أحكمت سيطرتها على حادث حريق داخل بناية مستشفى "الجيبجي الأهلية" في منطقة الحارثية وسط بغداد ظهر هذا اليوم الاثنين بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران التي اندلعت في الطابق الأرضي والمتخذ لخزن أسطوانات غاز الأوكسجين وكذلك متخذ كـ مصرف للدم والذي كاد أن يشكل خطراً حقيقياً في حالة وصول نيران الحريق إلى أسطوانات الأوكسجين".

وتابع البيان، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى بادئ الأمر".