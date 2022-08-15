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يحوي مواد نادرة.. اكتشاف كنز اثري "مذهل" في النجف (صورة)

محليات

2022-08-15 | 04:57
Alsumaria Tv
يحوي مواد نادرة.. اكتشاف كنز اثري "مذهل" في النجف (صورة)
7,191 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، اكتشاف كنز اثري مهم في (تل اسود) بمحافظة النجف منطقة "كري سعدة" ضمن حدود مدينة الكوفة من قبل بعثة تنقيبية عراقية.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر بناية مفتشية آثار وتراث النجف وتابعته السومرية نيوز، ان "الاكتشاف جاء من خلال عمل البعثة التنقيبية الآثارية العراقية في تل اسود والذي تم خلاله اكتشاف جرة من الفخار تضم في داخلها لقى اثرية نفيسة تتمثل بحلي وقلائد وخواتم واقراط ودلايات ذهبية واحجار كريمة، فضلا عن ثمانية عشر دينار من الذهب الخالص أشارت الى الخليفة المعتمد بالله والمقتدر والخلفية المستكفي بالله فضلاً عن اكثر من 100 درهم من الفضة".

وأضاف، ان "الفرقة التنقيبية اكتشفت ايضاً الكثير من المسكوكات النحاسية في اماكن متفرقة من الموقع وهي مختلفة الاحجام جميعها وقد اصابها التلف نتيجة تأثير الرطوبة والاملاح، فضلاً عن العثور على قناني وقوارير زجاجية صغيرة الحجم وهي معمولة بطريقة النفخ الحر ذات ابدان كروية ورقبة طويلة وضيقة ولايتجاوز سمك الزجاج عن 2 ملم".

وأشار ناظم إلى أن "الفرقة التنقيبية عثرت على الكثير من الكسر الفخارية ضمن طبقات الدفن منها المزجج والذي اتصف بجودة الصناعة والوانه البراقة ونعومته من حيث دقة الصناعة والألوان المستخدمة فيه ومنها ايضا ذات بريق معدني وهذه دلائل تشير الى العصر العباسي المتأخر كما ذكره لنا المنقبين الاثاريين".

وأوضح، أن "هيئة الآثار والتراث ماضية في تنفيذ خططها العملية في حقل التنقيب الاثاري من اجل اكتشاف المزيد من التطور العمراني والبنائي والمنجزات التي تحققت في عصر سومر وأكد وبابل واشور بعد ان وفرت الوزارة كل ما تطمح له الهيئة في هذا المجال".

وختم الوزير تصريحه بالقول، إن "الهيئة تعمل على مكافحة التجاوزات على المواقع الاثرية والتراثية في جميع محافظات العراق بهدف المحافظة على آثار العراق من التلف والضياع كون الاثار قيمة انسانية عليا".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن "الفرقة التنقيبية الآثارية العاملة في تل اسود اظهرت تفاصيل الطبقة الاولى على عمق 20 سم تقريبا والكشف عن أرضيات مرصوفة بمادة الفرشي قسم منه لا يزال في مكانه"، مبينا أن "القسم الآخر تم رفعه ولا زالت آثاره باقية في الارضية".

وأضاف حسين، ان "الفرقة التنقيبية العاملة ضمن هيئة الآثار والتراث تعمل في كل محافظات العراق من اجل استظهار المواقع الأثرية بشكل علمي دقيق واخراج القطع الاثرية ودراستها وارسالها الى المتحف العراقي لغرض عرض هذه القطع النادرة في صالات المتحف العراقي"، مؤكدا أن "اكتشاف اليوم هو واحد من هذه الاكتشافات المهمة في حقل الاثار والتراث".

بدوره، أكد مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، ان "الاكتشاف الآثاري الحالي يعد واحد من بين الاكتشافات الأثرية المهمة في قطاع الاثار والتراث لما يحتويه من قطع آثرية نادرة ومهمة من خلال ما تم اكتشافه من قطع اثرية ذهبية وفضية ومعدنية واحجار وزجاج"، لافتا إلى أنه "ظهرت لدى البعثة التنقيبية تفاصيل بنائية مرتبطة مع بعضها حيث شكلت مجموعة من الغرف تم استظهارها بارتفاع يصل الى 30 سم منها المبني بمادة اللبن وقسم اخر مبني من كسر الاجر بعرض 7سم".

يذكر ان الموقع (تل اسود) يشغل جزء من القطعة 25 كري سعدة ضمن حدود قضاء الكوفة والموقع معلن عن اثريته في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2359 في 1946/4/10 وهو يبعد مسافة 2كم شرق مسجد الكوفة تعرض الموقع الى تجاوزات كثيرة اثناء سقوط النظام السابق واعمال تعديل وتسوية واستغلت ارضه لاغراض الزراعة مما اثر سلباً على الموقع اثناء التنقيبات التي تجرى من قبل هيئة الاثار والتراث حالياً.


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