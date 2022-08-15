الربيعي: قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن خليجي 25 لم يكن بصالح البصرة

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز"اننا كنا نتوقع جلسة مجلس الوزراء التي حضرها محافظ البصرة ان يتم التطرق فيها الى مشاكل البصرة مثل ملوحة المياه وأزمة الكهرباء وتلبية احتياجات مرضى السرطان وغيرها، ولكن الذي حصل هو زيادة تخصيصات خليجي (٢٥) من اموال البصرة لغرض توفير متطلبات البطولة الرياضية على حساب معاناة البصرة وتوقف مشاريعها الحيوية او عدم المباشرة بمشاريع مهمة".وتساءل الربيعي"حول استثناءات التعاقد خارج ضوابط العقود الحكومية، وهل ذلك لضمان القدرة على صرف المبالغ المخصصة من البترودولار على البطولة؟ ".وأكد أن "الغاء القرار السابق لمجلس الوزراء في ٢-٨-٢٠٢٢ بشأن تمويل البطولة من ايرادات البصرة لم يكن بصالح المحافظة بسبب ان القرار الجديد لم يحلّ الاشكالية وانما اتاح للمحافظ صلاحيات مفتوحة تصل الى ٣٠٠ مليار دينار للصرف على حساب صرفها لتنمية المحافظة ومعالجة الأزمات المتكررة فيها، كأزمة الكهرباء وملوحة المياه"، مكررا رفضه "تحويل المبلغ من أموال البصرة الى متطلبات هذه البطولة الرياضية".وأشار الى أن "تهالك البنى التحتية خصوصاً في الأقضية والنواحي فضلاً عن الضرر البيئي وتفشي الامراض السرطانية جرّاء الضرر البيئي الناتج من عمليات إنتاج النفط وتكريره الذي يلحق بسكان المحافظة، وان المواطنين أولى بهذه الأموال، في حين ان تمويل البطولة ينبغي ان يكون من الحساب المالي المركزي وليس من المحافظة" .ودعا إلى "منح مرضى السرطان من أهالي البصرة مبالغ مالية طيلة فترة العلاج من تاريخ الاصابة الى غاية الشفاء، فضلا عن توفير العلاجات اللازمة لهذه الامراض".