السجن 15 عاماً بحق مفجري انبوب المشتقات النفطية شرقي بغداد

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين اعترفا بقيامهم بتفجير عبوة ناسفة على انبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان بقصد تهديد وابتزاز الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية".واضاف البيان، ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 3 لسنة 2005" .