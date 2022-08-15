السجن 15 عاماً بحق مفجري انبوب المشتقات النفطية شرقي بغداد

السومرية نيوز - محليات
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق مجرمين اثنين لقيامهم بتفجير انبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان شرقي العاصمة بغداد.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين اعترفا بقيامهم بتفجير عبوة ناسفة على انبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان بقصد تهديد وابتزاز الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية".
واضاف البيان، ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 3 لسنة 2005" .