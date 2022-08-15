مع مسؤولين كبار فيه.. النزاهة تستقدم رئيـس أحد دواويـن الأوقاف - عاجل

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد السومرية نيوز، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف، عن تهمة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "قرار الاستقدام شمل مُدير هيأة إدارة أموال الوقف ومعاونه سابقاً".وأضافت، أنه "تم صدور أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وأوضحت أنَّ "المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقٍّ معاون آخر للمدير العام لهيأة إدارة أموال الوقف، إضافةً إلى مسؤولي الأقسام القانونيَّة والماليَّة ومسؤول شعبة المُوازنة في هيأة إدارة أموال الوقف، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة في فرع الهيئة في كركوك وأحد مُوظَّفي الشعبة.وأكَّدت الدائرة، حسب البيان، أنَّ "أمر الاستقدام صدر؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات عن التهمة ذاتها " شراء الفندق".