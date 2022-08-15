رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ينفي استقدامه من قبل النزاهة

السومرية نيوز – بغداد

نفى رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من انباء استقدامه من قبل النزاهة وصدور إجراءات بحقه ووصفها بـ"استهداف" اعلامي مدفوع الثمن.



وقال كمبش في بيان ورد للسومرية نيوز، "لم يصدر أي بيان من هيئة النزاهة باستقدامي اواتخاذ أي إجراءات كما تروج بعض مواقع التواصل الاجتماعي المدفوعة الثمن والتي يحركها فاسدون لاسباب انتقامية".

وأضاف ان "استهدافي ضريبة لكشفي ملفات فساد في الوقف السني ما جعل البعض يمتعض بأسلوب انتقامي بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لخداع الرأي العام والتغطية على فضائح الفساد".

ودعا كمبش الى "الابتعاد عن الصراعات السياسية والشخصية وكيل اتهامات مفبركة والعمل على خدمة المصلحة العام للدولة والمواطن وحمايتها من عبث الفاسدين".

ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن استقدام رئيس ديوان الوقف السني من قبل هيئة النزاهة ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.