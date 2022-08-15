امانة العاصمة تبحث مع محافظ بغداد التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مهمة

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام في امانة العاصمة في بيان ان "اللقاء تضمن اعداد مشاريع مشتركة للبنى التحتية ضمن قانون الامن الغذائي الذي يتضمن تخصيص ٣٠٪؜ من التخصيصات المالية لمحافظة بغداد لامانة بغداد لتنفيذ مشاريع الماء والصرف الصحي واكساء الطرق ".واضاف ان " اللقاء تضمن بحث تقديم الخدمات للمناطق الواقعة في اطراف العاصمة وتقع مسؤوليتها بشكل مشترك بين امانة بغداد ومحافظة بغداد ".واشار البيان الى ان " هذه المشاريع ستشمل عدداً من المناطق الزراعية التي تقع مسؤوليتها على محافظة بغداد بعد ادراج مشاريع مشتركة مع امانة بغداد ضمن خطة واسعة ومفصلة يتم ارسالها لوزارة التخطيط للمصادقة عليها ".وبين ان " هذا التعاون المشترك سيثمر عن تقديم مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية الجديدة التي تحتاجها مناطق بغداد وتأتي ضمن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء".