سرايا السلام تقاضي النائب باسم خشان

وأظهرت الدعوى التي تقدم بها المحامي حسين الغالبي إلى محكمة تحقيق المهناوية، تابعتها السومرية نيوز، أنه بتاريخ 14 آب قام المشكوى منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال صفحته عبر فيسبوك بالتشهير والافتراء والاتهام زوراً على أفراد سرايا السلام والسيد مقتدى الصدر "ان من قام بالاعتداء عليه بسلاحه (بيكيسي) والهروات (تواثي) هم افراد سرايا السلام التابعين الى مقتدى الصدر" وكذلك قال بالحرف الواحد "ان هذا اصلاح مقتدى الصدر يكون بالبيكيسي والتواثي".وأضاف، أن "ذلك هو عار عن الصحة والغرض منه التسقيط والتشهير والاطاحة بمشروع الاصلاح الذي دعا اليه الصدر".وتابع، "لكوني احد افراد سرايا السلام وتابع للصدر اطلب الشكوى ضد باسم خشان واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".